Прошел экспертизу проект нового ЖК на месте снесенного частного сектора в Омске

Ранее проект был единогласно одобрен на архитектурно-градостроительном совете Омска. Как тогда отмечал мэр Омска Сергей Шелест, это пример реновации частного сектора, выполненный на современном уровне: планировка жилкомплекса предусматривает активную и тихую зоны, решен вопрос с парковочными местами, а также проработана необходимая социальная инфраструктура.