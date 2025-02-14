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Прошел экспертизу проект нового ЖК на месте снесенного частного сектора в Омске

Проект первого этапа строительства жилого комплекса в границах улиц 6-я Северная — Осоавиахимовская — 5-я Северная — Тарская в Центральном административном округе Омска получил положительное заключение экспертизы.

Соответствующая информация опубликована в среду, 12 февраля 2025 года, в Едином государственном реестре заключений. Экспертной организацией стало ООО «Проектно-экспертный центр».

Ранее в границах указанных улиц располагался частный сектор, теперь же он снесен. Возводить жилой комплекс будет ООО «Специализированный застройщик “Нордстрой”.

Ранее проект был единогласно одобрен на архитектурно-градостроительном совете Омска. Как тогда отмечал мэр Омска Сергей Шелест, это пример реновации частного сектора, выполненный на современном уровне: планировка жилкомплекса предусматривает активную и тихую зоны, решен вопрос с парковочными местами, а также проработана необходимая социальная инфраструктура.

строительство