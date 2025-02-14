В прикамских магазинах сети «Светофор» нашли 416 кг просроченной продукции

С 3 февраля 2025 года, в связи с систематическими нарушениями требований ветеринарного законодательства, краевым Россельхознадзором в отношении 53 магазинов сети «Светофор» начато проведение внеплановой выездной проверки. На сегодняшний день сотрудниками проверено 15 магазинов, в том числе в Перми, Нытве, Чусовом, Орде, Култаево и Октябрьском. В семи магазинах обнаружено 18 наименований продукции общим весом 416,1 кг с истекшим сроком годности, без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Данный товар снят с реализации и помещен на изолированное ответственное хранение до момента утилизации. Среди некачественных продуктов выявлены рыба, свиное мясо, масло, полуфабрикаты из индейки.