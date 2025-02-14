В «Храброво» запустили новый завод по производству алюминиевых кузовов

Региональные власти выдали разрешение на строительство второго цеха по производству полуприцепов завода Grunwald в индустриальном парке «Храброво» в апреле 2024 года. Объект возвели на земельном участке с кадастровым номером 39:05:051215:370. Его общая площадь составила 1827,9 м². В феврале 2024 года проект второго этапа строительства прошёл экспертизу. Первый цех машиностроительного завода разрешили ввести в эксплуатацию в марте. Общая площадь двухэтажного здания составляет 1909,4 м².