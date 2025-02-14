На ремонт 30 воинских захоронений на Кубани направят 100 млн рублей

В 2024 году в 26 муниципальных образованиях Краснодарского края восстановили 58 воинских захоронений и установили 38 мемориальных знаков. По информации Министерства обороны РФ, на территории региона расположено около 3 тыс. воинских захоронений, относящихся к временам Великой Отечественной и Гражданской войн. В них погребено около 50 тыс. советских солдат.