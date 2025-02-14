В Нижнем Тагиле с февраля выросла зарплата водителей трамваев

Водители трамваев со «стартовым» 3 классом квалификации ранее зарабатывали от 38,5 тысяч рублей за 164 часа работы. Средняя оплата труда сейчас достигала 48 тысяч рублей. Зарплаты выросли до 65 и 71 тысячи соответственно.