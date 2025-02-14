В Нижнем Тагиле с февраля выросла зарплата водителей трамваев

В Нижнем Тагиле выросли зарплаты сотрудников «Тагильского трамвая». Повышение произошло 1 февраля. Об этом сообщает издание Тагил. Лайф со ссылкой на официальный сайт муниципального предприятия.
Индексация происходит раз в год. Рост тарифных ставок и окладов позволяет сохранить сотрудников. На данный момент работники нужны для увеличения количества рейсов на маршруте № 3.
— Правильное понимание роли муниципального транспорта определило необходимую для повышения заработной платы работников сумму контракта на транспортную работу в 2025—2026 годах, — рассказали в компании.
Водители трамваев со «стартовым» 3 классом квалификации ранее зарабатывали от 38,5 тысяч рублей за 164 часа работы. Средняя оплата труда сейчас достигала 48 тысяч рублей. Зарплаты выросли до 65 и 71 тысячи соответственно.
Дорожный рабочий, кондуктор и маляр получают от 45 тысяч рублей. Слесарь по ремонту подвижного состава — от 55 тысяч, монтер пути — от 61,8 тысяч рублей.