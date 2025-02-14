На Урале кредиторы банкротят дорожного подрядчика мэрии

Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру банкротства в отношении ООО «Уралдортехнологии». Признать компанию обанкротившейся в конце ноября просило предприятие «Уралтермопласт-Строй», выпускающее шумозащитные экраны, а также ограждения. Они требуют взыскать с ответчика 6, 8 миллионов рублей. Из этой суммы — 5,9 миллионов составило основной долг, а еще 847 тысяч рублей составила неустойка.
В суде это требование признали законным и ввели в отношении компании «Уралдортехнологии» процедуру наблюдения. Также к иску присоединилась компания «КЭНПО — Трейд», которая поставляет реагенты. Они просят признать банкротство подрядчика. И в том числе, требуют включить задолженность ответчика на сумму 13 миллионов рублей.
ООО «Уралдортехнологии» представляет собой крупнейшего подрядчика в Екатеринбурге и регионе.