На Урале кредиторы банкротят дорожного подрядчика мэрии

Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру банкротства в отношении ООО «Уралдортехнологии». Признать компанию обанкротившейся в конце ноября просило предприятие «Уралтермопласт-Строй», выпускающее шумозащитные экраны, а также ограждения. Они требуют взыскать с ответчика 6, 8 миллионов рублей. Из этой суммы — 5,9 миллионов составило основной долг, а еще 847 тысяч рублей составила неустойка.