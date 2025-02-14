Лукашенко предупредил о важных корректировках перед встречей с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о важных корректировках перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, белорусский лидер обратил внимание на высокие компетенции Беларуси в разработке и производстве широкой номенклатуры электронной компонентной базы, изготовлении уникального технологического оборудования для предприятий микроэлектроники. А также высказался о конкуренции в этой отрасли.
— Такие страны в мире в буквальном смысле можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако время не ждет. И конкуренты также не ждут. Вы это видите, — подчеркнул он.
И также Лукашенко заметил, что в Беларуси сохранили не только производства, но и кадры — научные, конструкторские, инженерные, а также школу для обучения молодежи. Еще он сказал, что в стране продолжат инвестировать и развивать данную сферу.
Он добавил, что Беларусь продолжит активно двигаться и получать продукцию наивысшего качества в сегменте мирового рынка микросхем, так как она «будет востребована еще много десятилетий, а может быть, и века».
— Это основа изделий силовой и промышленной электроники, а также для космоса, где надо учитывать воздействие радиации, радиопомех, — уверен белорусский лидер.
Также Лукашенко напомнил, что совместно с российскими партнерами белорусская сторона определила критически важную элементную базу для освоения. Это все легло в основу Программы развития микроэлектронной промышленности на период до 2030 года.
— В рамках этой программы мы и производим свою модернизацию, — заметил глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание что за последние два года на выполнение программы было направлено около 500 миллиардов белорусских рублей, а до 2030-го планируется освоить еще столько же. При этом суммарный объем выручки по отрасли за программный период должен вырасти в 3 — 4 раза.
Президент спросил о выполнении программы, а также о том не появились ли актуальные изменения и дополнения. И сказал о корректировках перед встречей с российским лидером.
— Это еще и важно перед встречей с президентом Путиным, чтобы мы могли скорректировать наши шаги, а может быть, что-то и добавить, — пояснил лидер Беларуси.
И добавил, что в отрасли есть определенные результаты, наблюдается рост валютной выручки и прибыли. А зарплаты на этих предприятиях в полтора раза выше средней по стране. При этом он сказал, что следует увеличить экспорт в 2025-м.
— Уверен: есть резервы для того, чтобы поднажать и в нынешнем году, по максимуму нарастить объемы производства и добавить обязательно по экспорту, — заключил Александр Лукашенко.
Еще белорусский президент высказался о производстве белорусских электромобилей: «Давайте займемся этим».