В Казахстане сразу несколько аэропортов хотят включить в специальные экономические зоны

Нововведения предлагает Минпром. Таким образом в правительстве рассчитывают повысить экспортный потенциал регионов.
- Столичный аэропорт Нурсултан Назарбаев включат в СЭЗ «Астана — Технополис».
- Аэропорт Шымкента включат в СЭЗ «Онтустик».
- Карагандинский аэропорт «Сарыарка» планируют включить в состав одноименной СЭЗ.
- Аэропорт Актау включат в СЭЗ «Морпорт Актау».
СЭЗ в Казахстане предоставляют ряд преимуществ для инвесторов и предпринимателей. Вот основные из них:
- Налоговые льготы.
- Таможенные преференции.
- Инфраструктурная поддержка.
- Упрощенные административные процедуры.
Проект, размещенный на портале «Открытые НПА», будет обсуждаться до 28 февраля 2025 года.