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В Казахстане сразу несколько аэропортов хотят включить в специальные экономические зоны

АЛМАТЫ, 14 фев — Sputnik. Аэропорты Астаны, Актау, Шымкента и Караганды хотят включить в специальные экономические зоны.

Источник: Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Нововведения предлагает Минпром. Таким образом в правительстве рассчитывают повысить экспортный потенциал регионов.

  • Столичный аэропорт Нурсултан Назарбаев включат в СЭЗ «Астана — Технополис».
  • Аэропорт Шымкента включат в СЭЗ «Онтустик».
  • Карагандинский аэропорт «Сарыарка» планируют включить в состав одноименной СЭЗ.
  • Аэропорт Актау включат в СЭЗ «Морпорт Актау».

СЭЗ в Казахстане предоставляют ряд преимуществ для инвесторов и предпринимателей. Вот основные из них:

  • Налоговые льготы.
  • Таможенные преференции.
  • Инфраструктурная поддержка.
  • Упрощенные административные процедуры.

Проект, размещенный на портале «Открытые НПА», будет обсуждаться до 28 февраля 2025 года.

экономика