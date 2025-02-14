115 млн взыскал новосибирский суд с экс-концессионеров школ

Помимо этого, сейчас в суде проходят слушания по заявлению прокуратуры Новосибирской области к экс-концессионерам зданий школ. По ним общая сумма исковых требований составляет 3,1 млрд рублей. Кроме застройщиков, ответчиком по этим искам выступает само Минобразования НСО.