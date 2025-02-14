115 млн взыскал новосибирский суд с экс-концессионеров школ

Новосибирский Арбитражный суд удовлетворил исковые требования Минобразования региона в размере 115 млн рублей к трем бывшим концессионерам строительства школ. Об этом сообщается на сайте суда.
Компанию «Школа на Спортивной» суд обязал выплатить государству 37,3 млн рублей, компанию «Школа в Ленинском районе» — 35,7 млн рублей, «Школа в Кировском районе» — 42 млн рублей.
Сумма исковых требований сформировалась из неустоек, начисленных в связи со срывом сроков строительства объектов и прочих обязательств застройщиков.
Судебные заседания по искам к компаниям «Школа на Николая Сотникова», «Школа на Пролетарской» и «Школа в Октябрьском районе» еще продолжаются, общая сумма требований по ним составляет порядка 110 млн рублей.
Помимо этого, сейчас в суде проходят слушания по заявлению прокуратуры Новосибирской области к экс-концессионерам зданий школ. По ним общая сумма исковых требований составляет 3,1 млрд рублей. Кроме застройщиков, ответчиком по этим искам выступает само Минобразования НСО.