С 29 мая откроется международный рейс из Сочи в Абу-Даби

Алексей Старостин, генеральный директор управляющей компании «Аэродинамика», отметил, что прямые рейсы в столицу ОАЭ ранее не осуществлялись, и открытие нового маршрута значительно расширит географию международных перелетов из Сочи. Он также подчеркнул, что авиакомпания Etihad Airways входит в число ведущих авиаперевозчиков мира и в 2024 году заняла место в топ-20 по версии Skytrax.