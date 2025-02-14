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С 29 мая откроется международный рейс из Сочи в Абу-Даби

С 29 мая авиакомпания ОАЭ Etihad Airways начнет выполнять рейсы из Сочи в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Источник: пресс-служба аэропорта Сочи

Рейсы будут осуществляться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320. Они смогут вместить восемь пассажиров в бизнес-классе и 150 — в экономическом.

Алексей Старостин, генеральный директор управляющей компании «Аэродинамика», отметил, что прямые рейсы в столицу ОАЭ ранее не осуществлялись, и открытие нового маршрута значительно расширит географию международных перелетов из Сочи. Он также подчеркнул, что авиакомпания Etihad Airways входит в число ведущих авиаперевозчиков мира и в 2024 году заняла место в топ-20 по версии Skytrax.