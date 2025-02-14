ЦБ России второй раз подряд сохранил ключевую ставку в 21%

«На следующей неделе банки могут снизить ставки по банковским вкладам на срок более одного года. Сейчас есть предложения даже по 23−25%, [после снижения] cтавки по вкладам со сроком до одного года будут на уровне 20−23%. При этом по-прежнему будут сохраняться повышенными предложения на два-три месяца по накопительным счетам для новых клиентов и по вкладам для новых клиентов», — сказал «Газете.Ru» Балынин.