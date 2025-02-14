Премьер Головченко сказал, что белорусы стали есть намного меньше картошки

Еще Головченко сказал о спросе среди белорусов на зеленные культуры всех видов, в том числе, баклажаны, пекинскую капусту, кабачки, сладкий перец. И сказал, что именно, в связи с этим в стратегии развития тепличного овощеводства Беларуси отводится особое место данным культурам. Огурцы и томаты чиновник назвал овощами широкого потребления. И еще сказал, что по другим овощам «есть вкусовые предпочтения», из-за чего в Беларуси решено каждый год прибавлять понемногу в производстве, оценивая реакцию рынка.