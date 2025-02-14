Премьер Головченко сказал, что белорусы стали есть намного меньше картошки

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал, что белорусы стали есть меньше картошки, но добавили в рацион заметно больше овощей и фруктов, передает БелТА.
Глава правительства со ссылкой на статистику заметил, что белорусы за последние 10 лет стали употреблять в общем объеме меньше картофеля. Но при этом в рационе граждан стало больше овощей и фруктов.
— Уменьшение потребления картофеля сопровождается одновременным ростом потребления фруктов и овощей, причем за 10 лет практически на треть, — пояснил он.
Такое изменение рациона жителей Беларуси премьер связал с ростом доходов населения. Он подчеркнул, что белорусы теперь могут себе позволить более дорогостоящую продукцию.
— Также идет внедрение в наше сознание и практику элементов здорового образа жизни, здорового питания, потребление большего количества натуральной клетчатки, — прокомментировал премьер-министр.
Еще Головченко сказал о спросе среди белорусов на зеленные культуры всех видов, в том числе, баклажаны, пекинскую капусту, кабачки, сладкий перец. И сказал, что именно, в связи с этим в стратегии развития тепличного овощеводства Беларуси отводится особое место данным культурам. Огурцы и томаты чиновник назвал овощами широкого потребления. И еще сказал, что по другим овощам «есть вкусовые предпочтения», из-за чего в Беларуси решено каждый год прибавлять понемногу в производстве, оценивая реакцию рынка.
— Есть еще большой объем импорта (особенно ранней весной) из более теплых стран, но мы понимаем, как двигаться дальше, — подытожил Головченко.
Напомним, ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко признался, что купил на зиму всего лишь один мешок картошки, а в его семье много ее не едят.
Тем временем премьер Головченко сказал, что белорусы стали богаче и съели больше огурцов за год.