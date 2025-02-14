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Головченко пояснил причины падения спроса у белорусов на картошку

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Белорусы за последние десять лет стали меньше потреблять картофеля, и это связано с повышением уровня их доходов, заявил в пятницу премьер-министр страны Роман Головченко.

Источник: Sputnik.by

Если посмотреть статистику на горизонте 10 лет, то белорусы стали потреблять в объеме меньше картофеля — это наша традиционная культура. Но это сопровождается одновременным ростом потребления фруктов и овощей.

сказал Головченко, посещая в пятницу ОАО «Рассвет им. К. П. Орловского» Кировского района Могилевской области

Он уточнил, что за последнее десятилетие население страны в три раза увеличило потребление овощей и фруктов. При этом Головченко объяснил, с чем связано падение интереса к картофелю.

Первый фактор — это, конечно, рост доходов населения, то есть, могут все люди позволять более дорогую продукцию.

подчеркнул глава правительства

Также он связал уменьшение потребления «бульбы» с тем, что белорусы внедряют в свою жизнь здоровые привычки, следят за питанием и стремятся употреблять в пищу богатые клетчаткой продукты.

Поэтому спрос есть и на зеленные культуры всех видов. Это большой ассортимент овощей — баклажаны, пекинская капуста, кабачок, сладкий перец и так далее.

сказал Головченко

Ранее Белстат сообщал, что белорусы стали употреблять меньше сахара, макарон, круп и растительного масла. Также немного снизились продажи алкоголя и пива. Зато выросли продажи сыров, сливочного масла, яиц, фруктовых и овощных соков.

экономика
сельское хозяйство