Головченко пояснил причины падения спроса у белорусов на картошку

Если посмотреть статистику на горизонте 10 лет, то белорусы стали потреблять в объеме меньше картофеля — это наша традиционная культура. Но это сопровождается одновременным ростом потребления фруктов и овощей.
Он уточнил, что за последнее десятилетие население страны в три раза увеличило потребление овощей и фруктов. При этом Головченко объяснил, с чем связано падение интереса к картофелю.
Первый фактор — это, конечно, рост доходов населения, то есть, могут все люди позволять более дорогую продукцию.
Также он связал уменьшение потребления «бульбы» с тем, что белорусы внедряют в свою жизнь здоровые привычки, следят за питанием и стремятся употреблять в пищу богатые клетчаткой продукты.
Поэтому спрос есть и на зеленные культуры всех видов. Это большой ассортимент овощей — баклажаны, пекинская капуста, кабачок, сладкий перец и так далее.
Ранее Белстат сообщал, что белорусы стали употреблять меньше сахара, макарон, круп и растительного масла. Также немного снизились продажи алкоголя и пива. Зато выросли продажи сыров, сливочного масла, яиц, фруктовых и овощных соков.