Трубило рассказал, что позволяет держать тарифы на ЖКУ в установленных пределах

Сдерживание роста затрат — это стратегическое направление работы отрасли, и оно касается каждого рабочего места, технологического участка, региона, подчеркнул Геннадий Трубило. «За 2024 год сэкономлено Br138,5 млн. Наряду со снижением потерь, расходов, оптимизацией численности и повышением эффективности теплоснабжения, сдерживание роста затрат осуществляется и за счет других мероприятий», — рассказал он.
Принимаемые меры на сегодняшний день позволяют обеспечить формирование тарифов на услуги ЖКХ в пределах установленного ограничения — не более 0,5 базовой величины в год (Br21). «Механизм прозрачен и понятен для граждан», — обратил внимание глава отрасли.
Несмотря на это, качество оказания услуг требуется существенно улучшать, особенно в части тепло- и водоснабжения, отметил министр.