Трубило рассказал, что позволяет держать тарифы на ЖКУ в установленных пределах

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпринимаемые меры по сдерживанию роста затрат позволяют держать тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в установленных пределах. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Геннадий Трубило на заседании итоговой коллегии Министерства ЖКХ «Об итогах работы в 2024 году и задачах по повышению эффективности работы ЖКХ на 2025 год», передает корреспондент БЕЛТА.