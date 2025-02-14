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Трубило рассказал, что позволяет держать тарифы на ЖКУ в установленных пределах

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпринимаемые меры по сдерживанию роста затрат позволяют держать тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в установленных пределах. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Геннадий Трубило на заседании итоговой коллегии Министерства ЖКХ «Об итогах работы в 2024 году и задачах по повышению эффективности работы ЖКХ на 2025 год», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сдерживание роста затрат — это стратегическое направление работы отрасли, и оно касается каждого рабочего места, технологического участка, региона, подчеркнул Геннадий Трубило. «За 2024 год сэкономлено Br138,5 млн. Наряду со снижением потерь, расходов, оптимизацией численности и повышением эффективности теплоснабжения, сдерживание роста затрат осуществляется и за счет других мероприятий», — рассказал он.

Принимаемые меры на сегодняшний день позволяют обеспечить формирование тарифов на услуги ЖКХ в пределах установленного ограничения — не более 0,5 базовой величины в год (Br21). «Механизм прозрачен и понятен для граждан», — обратил внимание глава отрасли.

Несмотря на это, качество оказания услуг требуется существенно улучшать, особенно в части тепло- и водоснабжения, отметил министр.

экономика
ЖКХ