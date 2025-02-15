Как в Беларуси декларировать свои доходы в 2025 году и не получить штраф?

По словам представителя МНС, свои доходы должны декларировать физические лица, которые в 2024 году были признаны налоговыми резидентами Беларуси и получившие доходы из-за границы или за границей. Ковалевский подчеркнул, что если человек находился на территории Беларуси более чем 183 дня в календарном году, то он признается налоговым резидентом и отчитывается перед налоговой службой Беларуси по своим доходам, которые получены в том числе от источников за пределами нашей страны.
В том случае, если человек был за пределами Беларуси более чем 183 дня, например, находился в РФ в течение года, то отчитываться он не обязан. При этом если человек не находился ни в одном государстве в течение 183 дней, однако имеет белорусское гражданство, то он признается налоговым резидентом Беларуси. Человеку в таком случае следует задекларировать все полученные доходы, сообщил представитель МНС.
Причем это касается любых видов доходов, которые получены от источников за пределами Беларуси. Среди таких доходов — зарплата, выполнение работ у иностранных нанимателей, дивиденды, выигрыши в иностранных онлайн-казино, денежные переводы от друзей и др. Важно отметить, что если подарки получены, например, от друзей, а не от близких родственников, то доходы за 2024 год на сумму Br10 431 не облагаются налогом. Все, что больше этой суммы, необходимо задекларировать, уточнил Ковалевский.
Если денежный перевод получен от близкого родственника или близких родственников супруга (супруги), то такой доход не облагается налогом.
Граждане, которые не представили декларацию, могут быть привлечены к административной ответственности, напомнил представитель МНС. Сумма штрафа расчетная и зависит от количества месяцев опоздания. При этом максимально сумма штрафа может составлять 10 базовых величин, отметил Ковалевский.
Декларацию за 2024 год необходимо предоставить не позднее 31 марта 2025 года.