Как в Беларуси декларировать свои доходы в 2025 году и не получить штраф?

По словам представителя МНС, свои доходы должны декларировать физические лица, которые в 2024 году были признаны налоговыми резидентами Беларуси и получившие доходы из-за границы или за границей. Ковалевский подчеркнул, что если человек находился на территории Беларуси более чем 183 дня в календарном году, то он признается налоговым резидентом и отчитывается перед налоговой службой Беларуси по своим доходам, которые получены в том числе от источников за пределами нашей страны.