Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 15 февраля

В Национальном банке установили курсы валют на 15 февраля 2025 года, субботу. В этот день курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены в сравнении с валютными значениями, действовавшими накануне.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 15 февраля, Национальный банк назвал следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2674 белорусского рубля, 1 евро — 3,4051 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5118 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 14 февраля, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались прежними в субботу, 15 февраля.
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