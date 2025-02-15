Депутат Чаплин рассказал, какие доплаты положены пенсионерам в 2025 году

Российские пенсионеры могут получать различные доплаты к пенсии, которые зависят от региона проживания, трудового стажа, возраста, состояния здоровья, профессии и других факторов. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин (Единая Россия) в интервью РИА Новости.
Одной из значимых надбавок являются районные коэффициенты, которые увеличивают фиксированную часть пенсии в регионах с тяжелыми климатическими условиями. Например, в Салехарде этот коэффициент составляет 1,8, а в Москве он не применяется. Если пенсионер меняет место жительства, выплата корректируется в зависимости от нового региона.
Для тех, кто проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях, предусмотрена северная надбавка. Она увеличивает фиксированную часть пенсии в 1,5 раза для мужчин и в 1,3 раза для женщин, при условии общего страхового стажа не менее 25 и 20 лет соответственно. Однако районный коэффициент и северная надбавка не суммируются — применяется более выгодный вариант.
Дополнительная поддержка предусмотрена для сельских пенсионеров, проработавших не менее 30 лет в агропромышленном секторе. Их пенсия увеличивается на 25% от фиксированной части, что в 2025 году составит 2182,18 рубля. Эта выплата сохраняется при переезде в город, но прекращается в случае трудоустройства.
Льготные категории граждан, такие как ветераны, чернобыльцы и Герои Труда, могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), включающую бесплатный проезд, лекарства и санаторно-курортное лечение. Размер ЕДВ зависит от категории получателя и выбора — получать льготы деньгами или в натуральной форме.
Для граждан с выдающимися достижениями в науке, культуре и искусстве предусмотрены дополнительные выплаты. Например, Герои СССР и России получают 415% от базовой социальной пенсии. Также доплаты назначаются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и другим категориям, связанным с ВОВ.
Пенсионерам старше 80 лет полагается возрастная надбавка, удваивающая фиксированную часть пенсии. Такая же мера распространяется на инвалидов первой группы. Тем, кто содержит нетрудоспособных иждивенцев, предоставляется доплата в размере трети от фиксированной части пенсии на каждого иждивенца (но не более чем за троих).
Если даже с учетом всех надбавок пенсия остается ниже прожиточного минимума, выплачивается социальная доплата, доводящая доход до установленного уровня. В регионах, где местный прожиточный минимум ниже федерального, применяется общегосударственный показатель.
Назначение социальных доплат происходит автоматически на основании данных Социального фонда России. Для уточнения информации о возможных выплатах можно обратиться на сайт фонда или в местное отделение Пенсионного фонда, отметил депутат.
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