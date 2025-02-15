Депутат Чаплин рассказал, какие доплаты положены пенсионерам в 2025 году

Для тех, кто проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях, предусмотрена северная надбавка. Она увеличивает фиксированную часть пенсии в 1,5 раза для мужчин и в 1,3 раза для женщин, при условии общего страхового стажа не менее 25 и 20 лет соответственно. Однако районный коэффициент и северная надбавка не суммируются — применяется более выгодный вариант.