Ремонт участка улицы Братьев Кашириных в Челябинске обойдется в 1 млрд рублей

Проект реализуют в два этапа: сначала подрядчик займется участком от Чичерина до Молодогвардейцев, а затем — от Молодогвардейцев до Северо-Крымской.
До начала ремонта будут переустроены инженерные сети; демонтированы дорожные знаки, светофоры, сооружения, мешающие работам; убрано старое дорожное покрытие; вырублены мешающие деревья и кустарники (с последующей компенсацией новыми насаждениями).
На основном этапе предусмотрены монтаж элементов ливневой канализации (включая колодцы); расширение проезжей части; укладка нового дорожного полотна; установка современного наружного освещения (фонари на тротуарах, велодорожках, парковках); монтаж ультратонких светофоров, в том числе на островках безопасности, с дополнительными мигающими секциями белого света для предупреждения водителей о пешеходах.
Заявки принимаются до 19 февраля, а итоги аукциона станут известны 21 февраля. Работы должны быть завершены в октября 2026 года.