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Ремонт участка улицы Братьев Кашириных в Челябинске обойдется в 1 млрд рублей

Администрация Челябинска объявила аукцион на проведение капитального ремонта участка улицы Братьев Кашириных протяженностью 3713 метров — от переулка Чичерина до улицы Северо-Крымской. Объем финансирования работ составит 999,19 млн рублей. Соответствующая закупка размещена на портале госзакупок.

Проект реализуют в два этапа: сначала подрядчик займется участком от Чичерина до Молодогвардейцев, а затем — от Молодогвардейцев до Северо-Крымской.

До начала ремонта будут переустроены инженерные сети; демонтированы дорожные знаки, светофоры, сооружения, мешающие работам; убрано старое дорожное покрытие; вырублены мешающие деревья и кустарники (с последующей компенсацией новыми насаждениями).

На основном этапе предусмотрены монтаж элементов ливневой канализации (включая колодцы); расширение проезжей части; укладка нового дорожного полотна; установка современного наружного освещения (фонари на тротуарах, велодорожках, парковках); монтаж ультратонких светофоров, в том числе на островках безопасности, с дополнительными мигающими секциями белого света для предупреждения водителей о пешеходах.

Заявки принимаются до 19 февраля, а итоги аукциона станут известны 21 февраля. Работы должны быть завершены в октября 2026 года.

экономика