Южноуральцам озвучили правила оформления согласия супруга-иностранца при покупке недвижимости

Итак, нотариальное согласие супруга требуется в трех случаях. Первый — сделка связана с распоряжением имуществом, права на которое регистрируются государством. Второй — сделка требует обязательного нотариального оформления. Третий — сделка подлежит государственной регистрации.
По словам начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере управления Росреестра по Челябинской области Юлии Коваленко, при покупке недвижимости договор купли-продажи не регистрируется — регистрируется только переход права собственности. Так как сделка не связана с распоряжением общим имуществом супругов и не подпадает под указанные условия, согласие мужа не требуется.