Южноуральцам озвучили правила оформления согласия супруга-иностранца при покупке недвижимости

По словам начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере управления Росреестра по Челябинской области Юлии Коваленко, при покупке недвижимости договор купли-продажи не регистрируется — регистрируется только переход права собственности. Так как сделка не связана с распоряжением общим имуществом супругов и не подпадает под указанные условия, согласие мужа не требуется.