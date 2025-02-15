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На месте недостроя в Челябинске возведут жилые комплексы и детсад

В Калининском районе Челябинска на территории площадью 7,46 га, расположенной между Свердловским проспектом, улицами Братьев Кашириных, Калининской и Работниц, представлен проект застройки.

На месте снесенного недостроя «Княжеский» компания «БМ-Групп» планирует возвести два многоэтажных жилых комплекса, торгово-развлекательный кластер, детский сад и магазин, а также реконструировать поликлинику.

Согласно документации, первый жилой дом высотой до 25 этажей будет включать до 159 машиномест, в том числе подземные парковки. Второй комплекс — 30-этажное здание с парковками на 400 мест. Оба объекта предусматривают эксплуатацию кровли. Детский сад рассчитан на 160 воспитанников.

Общественные обсуждения проекта завершились накануне, 14 февраля.

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