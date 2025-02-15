На месте недостроя в Челябинске возведут жилые комплексы и детсад

Согласно документации, первый жилой дом высотой до 25 этажей будет включать до 159 машиномест, в том числе подземные парковки. Второй комплекс — 30-этажное здание с парковками на 400 мест. Оба объекта предусматривают эксплуатацию кровли. Детский сад рассчитан на 160 воспитанников.