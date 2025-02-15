Курсы валют на 15 февраля, цены на нефть и металлы

Нефть
Котировки фьючерсов на нефть сорта Brent замедлили рост в пятницу, а затем упали ниже флэтовой линии, тогда как фьючерсы на WTI снижались несколько сильнее, пишет Интерфакс-Казахстан.
Трейдеры оценивают новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне он поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:34 аст торгуются по 74,96 доллара за баррель, что на 0,06 доллара (0,05%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,31 доллара (0,43%), до 71,02 доллара за баррель.
Металлы
Цена золота в пятницу поднималась, готовясь показать недельный рост седьмой раз подряд после обновления очередного исторического рекорда на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru.
По состоянию на 20:23 аст цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,7 доллара, или на 0,3%, до 2 894,05 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 20:43 аст bitcoin торговался по 96 718,9 доллара. За последние 24 часа цена первой криптовалюты подорожала на 1,04%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 746,9 доллара, повысившись в цене на 2,93%. Капитализация этой криптовалюты составила 317,2 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,23 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 15 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 14 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 14 февраля.
1 австралийский доллар 313,61 тенге.
1 азербайджанский манат 292,2 тенге.
10 армянский драм 12,54 тенге.
1 белорусский рубль 151,64 тенге.
1 бразильский реал 85,88 тенге.
10 венгерских форинтов 12,9 тенге.
1 гонконгский доллар 63,63 тенге.
1 грузинский лари 176,95 тенге.
1 датская крона 69,5 тенге.
1 дирхам ОАЭ 134,85 тенге.
1 доллар США 495,28 тенге.
1 евро 518,41 тенге.
1 индийская рупия 5,71 тенге.
1000 иранский риал 11,8 тенге.
1 канадский доллар 349,21 тенге.
1 китайский юань 68,18 тенге.
1 кувейтский динар 1606,38 тенге.
1 кыргызский сом 5,66 тенге.
1 малазийский ринггит 111,85 тенге.
1 мексиканский песо 24,29 тенге.
1 молдавский лей 26,63 тенге.
1 норвежская крона 44,5 тенге.
1 польский злотый 124,54 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 132,06 тенге.
1 российский рубль 5,44 тенге.
1 СДР 646,74 тенге.
1 сингапурский доллар 369,23 тенге.
1 таджикский сомони 45,65 тенге.
1 тайский бат 14,73 тенге.
1 турецкая лира 13,68 тенге.
100 узбекских сумов 3,83 тенге.
1 украинская гривна 11,94 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 622,86 тенге.
1 чешская крона 20,71 тенге.
1 шведская крона 46,18 тенге.
1 швейцарский франк 549,21 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,98 тенге.
100 южнокорейских вон 34,38 тенге.
1 японская иена 3,25 тенге.