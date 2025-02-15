Курсы валют на 15 февраля, цены на нефть и металлы

По данным coinmarketcap.com, на 20:43 аст bitcoin торговался по 96 718,9 доллара. За последние 24 часа цена первой криптовалюты подорожала на 1,04%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 746,9 доллара, повысившись в цене на 2,93%. Капитализация этой криптовалюты составила 317,2 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,23 трлн долларов.