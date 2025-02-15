В Приангарье в магазинах сети «Светофор» нашли новые нарушения

С 27 по 30 января 2025 года Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проверило торговую сеть «Светофор» на территории Приангарья в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля. По результатам контрольно-надзорных было выявлено 68 нарушений, пишет ИА IrkutskMedia.