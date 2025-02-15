В Узбекистане на поддержку молодых предпринимателей направят $100 млн — подробности

Президент подчеркнул, что одним из наиболее эффективных способов борьбы с бедностью является образование. Поэтому будут созданы условия для того, чтобы хотя бы один ребенок в малообеспеченной семье получил высшее образование путем предоставления беспроцентных образовательных кредитов, дополнительных грантов и помощи в оплате контракта. Для талантливых молодых людей из социально уязвимых семей будет запущен новый проект «Светлое будущее» по обучению за рубежом.