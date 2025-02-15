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МАРТ рассказал, что в Беларуси подешевели огурцы, помидоры и молоко

МАРТ рассказал, какие продукты подешевели в январе.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что по сравнению с декабрем 2024 года в январе 2025-го снизились цены на ряд продуктов, пишет БелТА.

Начальник аналитического управления Ирина Ивановская отметила, что по итогам января 2025 года годовая инфляция сохранилась на уровне 5,2%.

— По отношению к декабрю 2024 года потребительские цены в стране выросли на 0,69%, — сказала Ивановская.

Кстати, в январе 2024 года инфляция была чуть выше — около 0,8%.

Она обратила внимание на то, что по плодоовощной продукции наблюдается позитивная динамика.

— По отношению к декабрю 2024 года снизились цены на свежие огурцы и помидоры, сладкий перец, а также несколько подешевели цитрусовые. Кроме того, фиксируется снижение цен на молоко и некоторые молочные продукты.

экономика