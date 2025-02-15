Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плату за проезд на автобусах ощутимо поднимут в феврале в Хабаровске

Изменения коснутся четырёх маршрутов.

Источник: Freepik

Стоимость проезда на нескольких автобусных маршрутах в Хабаровске увеличится в феврале 2025 года. Об этом проинформировало управление промышленности, транспорта и связи городской администрации.

Повышение цен коснется маршрутов №№ 27, 30, 71−1 и 71−2, которые обслуживаются частными перевозчиками:

с 9 февраля ИП Филимонов поднимет тариф на маршруте № 71−1 до 55 рублей;

с 12 февраля стоимость проезда в автобусе № 27, который обслуживает он же, составит 50 рублей;

с 17 февраля ИП Шардаков увеличит цену поездки на маршруте № 30 до 50 рублей;

с 19 февраля ИП Денисов повысит плату за проезд на маршруте № 71−2 до 55 рублей.

Изменение цен связано с подорожанием топлива и увеличением расходов на обслуживание транспорта.