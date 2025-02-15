Плату за проезд на автобусах ощутимо поднимут в феврале в Хабаровске

Стоимость проезда на нескольких автобусных маршрутах в Хабаровске увеличится в феврале 2025 года. Об этом проинформировало управление промышленности, транспорта и связи городской администрации.
Повышение цен коснется маршрутов №№ 27, 30, 71−1 и 71−2, которые обслуживаются частными перевозчиками:
с 9 февраля ИП Филимонов поднимет тариф на маршруте № 71−1 до 55 рублей;
с 12 февраля стоимость проезда в автобусе № 27, который обслуживает он же, составит 50 рублей;
с 17 февраля ИП Шардаков увеличит цену поездки на маршруте № 30 до 50 рублей;
с 19 февраля ИП Денисов повысит плату за проезд на маршруте № 71−2 до 55 рублей.
Изменение цен связано с подорожанием топлива и увеличением расходов на обслуживание транспорта.