Новосибирцам рассказали, как получить квартиру от муниципалитета

Прокуратура Новосибирской области проинформировала жителей региона о порядке предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
В надзорном ведомстве отметили, что согласно действующему законодательству правом на соцнайм могут воспользоваться малоимущие, а также новосибирцы, которые нуждаются в жилье.
— По общему правилу нуждающимися являются либо граждане, обеспеченные жильем меньше учетной нормы, либо граждане, которые вовсе не имеют в собственности или в найме жилых помещений и не являются членами семьи собственников или нанимателей жилых помещений. Малоимущими признаются граждане, которые исходя из своего имущественного положения не могут за счет собственных средств улучшить жилищные условия, — пояснил прокурор отдела управления прокуратуры НСО Владимир Чеканов.
Чтобы получить муниципальную квартиру по договору социального найма, претенденту необходимо подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства. В Новосибирске — это администрации районов. Если муниципалитет признает, что человек нуждается в жилье, его поставят на учет и он получит квартиру в порядке очереди.
— Право на внеочередное обеспечение жильем имеют отдельные категории инвалидов, страдающие заболеваниями, включенными в специальный перечень, а также лица, проживающие в аварийном жилье, — уточнил прокурор.
Горожане, которые столкнулись с проблемами в предоставлении социального жилья, могут обратиться в прокуратуру.
Иван ЛУДНОВ.