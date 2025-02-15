Новосибирцам рассказали, как получить квартиру от муниципалитета

— По общему правилу нуждающимися являются либо граждане, обеспеченные жильем меньше учетной нормы, либо граждане, которые вовсе не имеют в собственности или в найме жилых помещений и не являются членами семьи собственников или нанимателей жилых помещений. Малоимущими признаются граждане, которые исходя из своего имущественного положения не могут за счет собственных средств улучшить жилищные условия, — пояснил прокурор отдела управления прокуратуры НСО Владимир Чеканов.