В Актюбинской области на Каргалинском водохранилище создадут развлекательный парк

Летом здесь уже функционируют два дома для отдыха с 8 и 4 спальными местами, рядом с которыми установлены пирс и три контейнера. Проект предполагает дальнейшее расширение и создание новых объектов, что будет способствовать развитию туризма на водохранилище и привлечению туристов как из Казахстана, так и из-за рубежа.