В Актюбинской области на Каргалинском водохранилище создадут развлекательный парк

Общая стоимость проекта составит около 4 миллиардов тенге. В перспективе планируется создать около 200 рабочих мест.
Аким области Асхат Шахаров в ходе рабочей поездки по Каргалинскому району побывал на водохранилище и на месте ознакомился с проектом развития туристической зоны.
Природа в Каргалинском районе действительно замечательная, и мы будем активно развивать здесь туризм. Приведем в порядок дороги, улучшим мобильную связь. Мы встретились с предпринимателями, которые предложили свои идеи по развитию туристической отрасли в районе, и мы обязательно будем их учитывать.
Летом здесь уже функционируют два дома для отдыха с 8 и 4 спальными местами, рядом с которыми установлены пирс и три контейнера. Проект предполагает дальнейшее расширение и создание новых объектов, что будет способствовать развитию туризма на водохранилище и привлечению туристов как из Казахстана, так и из-за рубежа.