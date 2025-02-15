В Усть-Каменогорске 20 семьям вручили ключи от квартир

Работа по обеспечению жильем будет продолжена. В планах — строительство новых жилых домов и расширение программ поддержки для различных категорий населения. Так, в этом году за счет всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию 306,8 тысяч кв. метров жилья.