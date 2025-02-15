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В Усть-Каменогорске 20 семьям вручили ключи от квартир

Состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир 20 семьям, относящимся к социально уязвимым слоям населения. Поддержка социально уязвимых категорий граждан — один из главных приоритетов государственной политики. Для многих из новоселов этот день станет началом новой жизни, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

Источник: Пресс-служба акимата ВКО

Работа по обеспечению жильем будет продолжена. В планах — строительство новых жилых домов и расширение программ поддержки для различных категорий населения. Так, в этом году за счет всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию 306,8 тысяч кв. метров жилья.

На сегодняшний день в очереди на получение жилья в Усть-Каменогорске числятся 11 950 человек. В их числе — 2 130 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 487 многодетных семей, 4 666 представителей социально уязвимых слоев населения, 121 гражданин, чье единственное жилье признано аварийным, а также 3 546 и работников бюджетной сферы.

недвижимость