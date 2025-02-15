В Крыму скорректировали цены на бензин

«По итогам биржевой сессии 14 февраля оптовая стоимость светлых нефтепродуктов снизилась: АИ-92 стоит 54,5 тысяч рублей, а АИ-95 — 56,3 тысяч рублей. Это снижение привело к корректировке цен на топливо на автозаправочных станциях, где в начале недели наблюдался рост», — написал он в Telegram-канале.