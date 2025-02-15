ЦБ прогнозирует возможный рост ключевой ставки выше 22%

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что жесткая денежно-кредитная политика продолжится, а инфляция в 2025 году может составить 9,1−9,8%. Регулятор отметил, что политика зависит от геополитической ситуации, особенно в свете украинского конфликта, и роста дефицита бюджета, что может привести к дополнительным мерам ужесточения.
Влияние санкций и экономическая нестабильность сохраняют давление на рынок, что приводит к снижению ставок по вкладам и замедлению кредитования. Несмотря на возможное смягчение ситуации, эксперты прогнозируют, что по мере роста бюджета в 2025 году ставки могут оставаться высокими, а снижение ключевой не ожидается раньше осени 2025 года.
ЦБ продолжает мониторить ситуацию, но экономисты предупреждают, что опасность инфляционного давления остается реальной в ближайшие месяцы.