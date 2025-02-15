ЦБ прогнозирует возможный рост ключевой ставки выше 22%

Влияние санкций и экономическая нестабильность сохраняют давление на рынок, что приводит к снижению ставок по вкладам и замедлению кредитования. Несмотря на возможное смягчение ситуации, эксперты прогнозируют, что по мере роста бюджета в 2025 году ставки могут оставаться высокими, а снижение ключевой не ожидается раньше осени 2025 года.