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ЦБ прогнозирует возможный рост ключевой ставки выше 22%

В пятницу, 14 февраля, Центробанк России на заседании принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21%, однако в новом прогнозе заложен риск повышения ставки в 2025 году до 22−23%, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что жесткая денежно-кредитная политика продолжится, а инфляция в 2025 году может составить 9,1−9,8%. Регулятор отметил, что политика зависит от геополитической ситуации, особенно в свете украинского конфликта, и роста дефицита бюджета, что может привести к дополнительным мерам ужесточения.

Влияние санкций и экономическая нестабильность сохраняют давление на рынок, что приводит к снижению ставок по вкладам и замедлению кредитования. Несмотря на возможное смягчение ситуации, эксперты прогнозируют, что по мере роста бюджета в 2025 году ставки могут оставаться высокими, а снижение ключевой не ожидается раньше осени 2025 года.

ЦБ продолжает мониторить ситуацию, но экономисты предупреждают, что опасность инфляционного давления остается реальной в ближайшие месяцы.