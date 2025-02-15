Футбольный клуб «Амкар» нашел нового спонсора

Футбольный клуб «Амкар Пермь» и «АльфаСтрахование» подписали соглашение о сотрудничестве на сезон 2025 года, сообщили в пресс-службе клуба. Соглашение подписали президент «Амкара» Дмитрий Мартынов и директор Пермского филиала «АльфаСтрахования» Дмитрий Макеев.
Теперь на все матчи футбольная команда будет выходить в форме с логотипом страховой компании.
Напомним, в минувшем сезоне «Амкар» не смог выполнить поставленную перед ним задачу — выйти в дивизион А. Клуб остался в третьей лиге дивизиона Б. И предыдущий спонсор команды — «Пермэнергосбыт» — отказался от финансирования.
— Мы верим, что наше партнерство поможет клубу достигать новых высот, а его успехи станут примером для молодых спортсменов, вдохновляя их на новые достижения, — сообщили в страховой компании.