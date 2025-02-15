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Футбольный клуб «Амкар» нашел нового спонсора

Его партнером стала страховая компания.

Источник: БЕЛТА

Футбольный клуб «Амкар Пермь» и «АльфаСтрахование» подписали соглашение о сотрудничестве на сезон 2025 года, сообщили в пресс-службе клуба. Соглашение подписали президент «Амкара» Дмитрий Мартынов и директор Пермского филиала «АльфаСтрахования» Дмитрий Макеев.

Теперь на все матчи футбольная команда будет выходить в форме с логотипом страховой компании.

Напомним, в минувшем сезоне «Амкар» не смог выполнить поставленную перед ним задачу — выйти в дивизион А. Клуб остался в третьей лиге дивизиона Б. И предыдущий спонсор команды — «Пермэнергосбыт» — отказался от финансирования.

— Мы верим, что наше партнерство поможет клубу достигать новых высот, а его успехи станут примером для молодых спортсменов, вдохновляя их на новые достижения, — сообщили в страховой компании.

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