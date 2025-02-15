В Перми выбран новый подрядчик долгостроя ЖК «Триумф»

Напомним, дома на ул. Карпинского, 110 и 110а (ЖК «Триумф») начинала строить ГК «Классик», однако завершить работы не смогла и была объявлена банкротом. Летом 2021 года было принято решение о достройке домов. В 2023 году подряд на выполнение работ выиграло уфимское ООО «Жилстрой». Дома должны быть сданы в IV квартале 2024 года, однако срок строительства нарушен более чем на шесть месяцев.