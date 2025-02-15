Дома в Петербурге начали готовить под снос для стройки ВСМ

Землю под строительство ВСМ в Петербурге в основном изымают в Невском и Фрунзенском районах. Квартиры и нежилые помещения, принадлежащие физлицам, начали изымать под высокоскоростную магистраль. Как сообщает «Деловой Петербург», всего в перечне 85 объектов, из которых 14 — нежилые помещения, а 71 — жилая площадь.
В Центральном районе это офисные квадратные метры по Транспортному переулку, а также квартиры собственников и в мини-отеле в доме № 4 по Днепропетровской улице.
Минуют квартиры в домах Фарфоровского поста, который власти признали объектом культурного наследия и установили для него границы. Всего на территории объекта культурного наследия обозначили семь построек, включая здание самой ж/д станции, а также шесть зданий на противоположной стороне дороги. Фарфоровскому посту присвоили статус, позволяющий сохранить исторические здания при строительстве ВСМ, передвинув их на 10−20 метров. В апреле прошлого года речь шла о 61 помещении в домах Фарфоровского поста.
На выкуп участков под ВСМ Москва — Петербург в 2025 году выделят 16 млрд рублей. Деньги направят на выкуп земельных участков от Алабушево до Петербурга.
Напомним, первую в России высокоскоростную магистраль между двумя столицами планируют ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2028 года. После её запуска время пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут. Предполагается, что специально разработанный для этой магистрали электропоезд «Белый кречет» по дороге будет делать остановки в двух региональных столицах — Великом Новгороде и Твери.