Дома в Петербурге начали готовить под снос для стройки ВСМ

Минуют квартиры в домах Фарфоровского поста, который власти признали объектом культурного наследия и установили для него границы. Всего на территории объекта культурного наследия обозначили семь построек, включая здание самой ж/д станции, а также шесть зданий на противоположной стороне дороги. Фарфоровскому посту присвоили статус, позволяющий сохранить исторические здания при строительстве ВСМ, передвинув их на 10−20 метров. В апреле прошлого года речь шла о 61 помещении в домах Фарфоровского поста.