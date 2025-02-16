Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 16 февраля

Национальным банком названы курсы валют на 16 февраля 2025 года, воскресенье. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились в сравнении с валютными значениями, действовавшими накануне.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге в воскресенье, 16 февраля, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2674 белорусского рубля, 1 евро — 3,4051 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5118 белорусского рубля.
При сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 14 февраля, а также в субботу, 15 февраля, в курсовых значениях нет изменений. Курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались прежними в воскресенье, 16 февраля.
Тем временем МНС предупредило о проверке доходов белорусов — вот кого коснется.