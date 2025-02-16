Боля: «Железная дорога Молдовы» будет реорганизована в 3 отдельных предприятия

Боля заявил, что Министерство инфраструктуры инвестирует в модернизацию предприятия 250 миллионов евро из европейской финансовой помощи. В то же время Агентство публичной собственности проведет детальный аудит для выявления и исправления финансовых и операционных недостатков ЖДМ, которая в результате будет реорганизована в три отдельные структуры, которые будут управлять инфраструктурой железной дороги, пассажирскими перевозками и грузоперевозками.