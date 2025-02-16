Боля: «Железная дорога Молдовы» будет реорганизована в 3 отдельных предприятия

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля на фоне прошедших по всей стране протестов железнодорожников обратился с посланием к работниками Госпредприятия «Железная дорога Молдовы», которое опубликовал в соцсетях.
По словам министра, за последние 10−15 лет ЖДМ управлялась плохо и безответственно, а ситуация, в которой оказалось предприятие на сегодняшний день, вызвана, в том числе, нежеланием предыдущего руководства принимать сложные, но необходимые решения.
Задолженность по зарплате должна быть погашена, и это приоритетная задача нынешнего руководства ЖДМ. В связи с этим оптимизация операционной деятельности является частью среднесрочных и долгосрочных решений.
Он отметил, что ЖДМ превратилась в компанию, не способную поддерживать себя в финансовом плане из-за отсутствия своевременных инвестиций и четкого видения, а конфликт на Украине изменил логистические цепочки, в результате чего Молдова больше не является транзитной территорией для железнодорожных грузов.
В качестве срочного решения министр назвал продажу части активов ЖДМ, которые больше не нужны, и выплата за счет этого заработной платы. Средне- и долгосрочное решение подразумевает устранение неэффективных расходов, оптимизацию операционных затрат и крупные инвестиции в инфраструктуру.
Боля заявил, что Министерство инфраструктуры инвестирует в модернизацию предприятия 250 миллионов евро из европейской финансовой помощи. В то же время Агентство публичной собственности проведет детальный аудит для выявления и исправления финансовых и операционных недостатков ЖДМ, которая в результате будет реорганизована в три отдельные структуры, которые будут управлять инфраструктурой железной дороги, пассажирскими перевозками и грузоперевозками.
«Наша общая цель — превратить ЖДМ в финансово независимую, прибыльную и современную компанию», — говорится в сообщении министра.