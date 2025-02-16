Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт в 2025 году

Регионы устанавливают минимальный размер фонда капремонта, руководствуясь методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. При этом они опираются на оценочную стоимость услуг и работ, необходимых для капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Эта стоимость рассчитывается на основе укрупненных данных о стоимости услуг и работ. В случае отсутствия таких укрупненных данных, оценка стоимости капремонта производится на основе сметной документации, разработанной в течение последних 1−3 лет для капитального ремонта конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов.