На волгоградских дорогах до конца года установят еще 211 камер

Напомним, в Волгоградской области прошла стратегическая сессия, председателем которой стал Андрей Бочаров. На ней рассмотрели вопросы цифровой трансформации государственного и муниципального управления, а также внедрение новых технологий в экономику и соцсферу. В ближайшее время камеры фотовидеофиксации нарушений должны появиться на региональных и федеральных дорогах.