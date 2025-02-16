Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На волгоградских дорогах до конца года установят еще 211 камер

С начала 2025-го на магистралях региона уже появились 43 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. В планах на текущий год установка еще 211 единиц. Работа проходит в рамках регпроекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в комитете информационных технологий региона, установка новых камер нацелена на снижение ПДД. В качестве мер профилактики аварийности также рассматривают обновление и расширение дорог, монтаж освещения, установка отбойников и разделительных барьеров, выявление потенциально опасных участков трасс.

Сейчас в Волгоградской области автомобилей с непристегнутыми у водителя ремнями и другие нарушения фиксируют 447 комплексов.

Напомним, в Волгоградской области прошла стратегическая сессия, председателем которой стал Андрей Бочаров. На ней рассмотрели вопросы цифровой трансформации государственного и муниципального управления, а также внедрение новых технологий в экономику и соцсферу. В ближайшее время камеры фотовидеофиксации нарушений должны появиться на региональных и федеральных дорогах.