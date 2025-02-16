На волгоградских дорогах до конца года установят еще 211 камер

Как сообщили в комитете информационных технологий региона, установка новых камер нацелена на снижение ПДД. В качестве мер профилактики аварийности также рассматривают обновление и расширение дорог, монтаж освещения, установка отбойников и разделительных барьеров, выявление потенциально опасных участков трасс.
Сейчас в Волгоградской области автомобилей с непристегнутыми у водителя ремнями и другие нарушения фиксируют 447 комплексов.
Напомним, в Волгоградской области прошла стратегическая сессия, председателем которой стал Андрей Бочаров. На ней рассмотрели вопросы цифровой трансформации государственного и муниципального управления, а также внедрение новых технологий в экономику и соцсферу. В ближайшее время камеры фотовидеофиксации нарушений должны появиться на региональных и федеральных дорогах.