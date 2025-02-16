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В Башкирии вновь подорожал бензин

В Башкирии вновь подорожал бензин.

Источник: Reuters

На заправках «Башнефти» в Башкирии вновь подорожало топливо. Обновленные ценники на популярные марки бензина автолюбители заметили сегодня ранним утром, 16 февраля.

Так, бензин марки АИ-92 стоит теперь 54,25 рубля за литр (+30 копеек). АИ-92 ATUM обойдется теперь автолюбителям за 55,35 рубля (+30 копеек), АИ-95 ATUM — за 58,95 рубля (+30 копеек). Стоимость зимнего дизтоплива, напротив, подешевела на 9 копеек — 67,50 рубля за литр, АИ-100 остался по прежней цене — 80,65 рубля.

Напомним, предыдущее повышение цен у «Башнефти» было 7 февраля.

топливо