Омский рынок пустеет из-за отсутствия автобуса

На встрече депутаты услышали жалобы как от покупателей и продавцов, так и от местных жителей, страдающих от отсутствия регулярного автобусного сообщения. Депутат Андрей Бондаренко заявил о готовности местных предпринимателей взять на себя расходы по обустройству конечной остановки для водителей, что могло бы помочь восстановить маршрут до рынка.