Омский рынок пустеет из-за отсутствия автобуса

Этот маршрут ранее проходил до самого рынка, но с августа 2024 года конечной остановкой стала ПАТП № 4 из-за проблем с проездом и отсутствия удобств для водителей. Расстояние от новой конечной остановки до рынка составляет всего 400 метров, но пешеходам приходится идти по обочине, что создает неудобства.
На встрече депутаты услышали жалобы как от покупателей и продавцов, так и от местных жителей, страдающих от отсутствия регулярного автобусного сообщения. Депутат Андрей Бондаренко заявил о готовности местных предпринимателей взять на себя расходы по обустройству конечной остановки для водителей, что могло бы помочь восстановить маршрут до рынка.
В начале апреля планируется провести обследование текущей ситуации с участием представителей департамента транспорта, ГИБДД и депутатов. После этого будет принято решение о возможности возвращения маршрута № 95 к прежним границам.