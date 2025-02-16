WP узнала о готовности Украины поставлять США яйца для сохранения помощи

Как отмечает издание, чиновник пошутил, что украинские лидеры рассмотрят поставки крупной партии яиц в США. Такое предложение связано с ростом цен на продукт в стране, в то время как на Украине наблюдается его избыток. По словам чиновника, страна готова почти на всё, чтобы сохранить помощь Вашингтона.