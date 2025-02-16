WP узнала о готовности Украины поставлять США яйца для сохранения помощи

Как отмечает издание, чиновник пошутил, что украинские лидеры рассмотрят поставки крупной партии яиц в США. Такое предложение связано с ростом цен на продукт в стране, в то время как на Украине наблюдается его избыток. По словам чиновника, страна готова почти на всё, чтобы сохранить помощь Вашингтона.
Как уточнила газета, Киев продолжает работать над предложением к США, которое сможет обеспечить Украине гарантии безопасности.
Президент США Дональд Трамп запросил доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на помощь Вашингтона. 14 февраля стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) отказался подписывать предоставленный американской стороной документ, согласно которому Штаты получили бы права на половину еще не добытых украинских ресурсов. Агентство Reuters сообщало, что стороны условились доработать некоторые детали соглашения.