В Соликамске благоустроят набережную за 210, 6 миллионов рублей

В Соликамске ищут подрядчика для благоустройства местной набережной. Начальная цена контракта составляет 210,6 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского муниципального округа» пишет «Business Class».
По информации издания, работы по благоустройству готовы начать уже 1 марта, а завершить проект планируют к концу 2025 года.
Ранее «Комсомолка» писала, что к 600-летнему юбилею Соликамска местные власти проведут ряд мероприятий по улучшению облика города. Так, обновят Усть-Боровский сользавод, Дом воеводы и здание Земской управы.