В Соликамске благоустроят набережную за 210, 6 миллионов рублей

В Соликамске ищут подрядчика для благоустройства местной набережной. Начальная цена контракта составляет 210,6 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского муниципального округа» пишет «Business Class».