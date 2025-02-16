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В Соликамске благоустроят набережную за 210, 6 миллионов рублей

Работы по благоустройству готовы начать уже 1 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Соликамске ищут подрядчика для благоустройства местной набережной. Начальная цена контракта составляет 210,6 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского муниципального округа» пишет «Business Class».

По информации издания, работы по благоустройству готовы начать уже 1 марта, а завершить проект планируют к концу 2025 года.

Ранее «Комсомолка» писала, что к 600-летнему юбилею Соликамска местные власти проведут ряд мероприятий по улучшению облика города. Так, обновят Усть-Боровский сользавод, Дом воеводы и здание Земской управы.

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