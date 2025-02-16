В Екатеринбурге частично перекроют проезд по мосту на Куйбышева

Об этом сообщили в городской администрации.
"С 24 февраля по 10 июня будет перекрыто движение на нечетной стороне моста по улице Куйбышева по направлению от улицы Горького к 8 Марта. Движение транспорта по четной стороне улицы Куйбышева, а также движение трамваев в обоих направлениях сохранится, — говорится в сообщении.
Проект планировки территории для размещения пешеходного тоннеля под мостом через реку Исеть на улице Куйбышева ранее утвердил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Длина тоннеля составляет 87 метров. Он соединит дендропарк и территорию возле цирка и ледовой арены. Внутри будет видеонаблюдение, а рядом установят скамейки и урны.