В Екатеринбурге частично перекроют проезд по мосту на Куйбышева

"С 24 февраля по 10 июня будет перекрыто движение на нечетной стороне моста по улице Куйбышева по направлению от улицы Горького к 8 Марта. Движение транспорта по четной стороне улицы Куйбышева, а также движение трамваев в обоих направлениях сохранится, — говорится в сообщении.