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В Екатеринбурге частично перекроют проезд по мосту на Куйбышева

В Екатеринбурге в связи со строительством пешеходного тоннеля перекроют проезд транспорта по нечетной стороне моста через реку Исеть на улице Куйбышева.

Об этом сообщили в городской администрации.

"С 24 февраля по 10 июня будет перекрыто движение на нечетной стороне моста по улице Куйбышева по направлению от улицы Горького к 8 Марта. Движение транспорта по четной стороне улицы Куйбышева, а также движение трамваев в обоих направлениях сохранится, — говорится в сообщении.

Проект планировки территории для размещения пешеходного тоннеля под мостом через реку Исеть на улице Куйбышева ранее утвердил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Длина тоннеля составляет 87 метров. Он соединит дендропарк и территорию возле цирка и ледовой арены. Внутри будет видеонаблюдение, а рядом установят скамейки и урны.