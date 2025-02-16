В Омской области за январь подорожала картошка

Об этом сообщает Омскстат. Это подорожание затронуло множество продуктов питания, среди которых особенно выделяется увеличение стоимости овощей и фруктов. В частности, картофель стал значительно дороже — на 14,1%, капуста подорожала на 11,9%, свекла на 10,9%, а яблоки — на 10,1%.