Бензин подорожал в ряде регионов Казахстана

В январе в Казахстане официально отменили государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо. Приказ подписал министр энергетики. Он вступил в силу в полночь 30 января.
Астана
В столице бензин марки АИ-95 подорожал с 265 до 268 тенге с 30 января. Однако, стоит отметить, что на некоторых АЗС в прошлом месяце бензин стоил еще дороже: до 273 тенге. Бензин марки АИ-92 подорожал с 205 до 207 тенге.
Алматы
Ранее в Алматы цена на бензин марки АИ-92 держалась на уровне 205 тенге. На сегодня на некоторых АЗС стоимость данной марки бензина не изменилась. АИ-95 ранее стоил около 270 тенге за один литр. 15 февраля стоимость на одной из заправок Алматы достигла 280 тенге.
Караганда
В Караганде с конца прошлого месяца цена на бензин выросла на 2−3 тенге. АИ-92 в январе стоил здесь 205 тенге, сейчас 207. Цена на АИ-95 достигла 263 тенге. Большинство АЗС пока держат старые цены.
Семей
В Семее АИ-95 в конце января стоил 250−260 тенге. АИ-92 подорожал на несколько тенге.
Костанай
В Костанае АЗС пока держат прежние цены: 255−258 тенге за АИ-95 и 204−205 тенге за АИ-92.
Талдыкорган
На некоторых заправках в Талдыкоргане цена на ГСМ прежняя. Но на отдельных АЗС самый популярный бензин марки АИ-92 подорожал на 2−3 тенге.
Напомним, Министерство энергетики объявило о планах поэтапной либерализации цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), чтобы устранить ценовой разрыв с соседними странами и минимизировать риск «серого» экспорта.
Поэтапная либерализация приведет к повышению цен, но казахстанские власти обещают социальную поддержку для уязвимых слоев населения и сельхозпроизводителей.