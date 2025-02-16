Бензин подорожал в ряде регионов Казахстана

Ранее в Алматы цена на бензин марки АИ-92 держалась на уровне 205 тенге. На сегодня на некоторых АЗС стоимость данной марки бензина не изменилась. АИ-95 ранее стоил около 270 тенге за один литр. 15 февраля стоимость на одной из заправок Алматы достигла 280 тенге.