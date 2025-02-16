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Бензин подорожал в ряде регионов Казахстана

В некоторых регионах Казахстана подорожали бензин и газ. 15 — 16 февраля корреспонденты Tengrinews.kz изучили предложения на автозаправочных станциях в ряде регионов.

Источник: Tengrinews

В январе в Казахстане официально отменили государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо. Приказ подписал министр энергетики. Он вступил в силу в полночь 30 января.

Астана

В столице бензин марки АИ-95 подорожал с 265 до 268 тенге с 30 января. Однако, стоит отметить, что на некоторых АЗС в прошлом месяце бензин стоил еще дороже: до 273 тенге. Бензин марки АИ-92 подорожал с 205 до 207 тенге.

Алматы

Ранее в Алматы цена на бензин марки АИ-92 держалась на уровне 205 тенге. На сегодня на некоторых АЗС стоимость данной марки бензина не изменилась. АИ-95 ранее стоил около 270 тенге за один литр. 15 февраля стоимость на одной из заправок Алматы достигла 280 тенге.

Караганда

В Караганде с конца прошлого месяца цена на бензин выросла на 2−3 тенге. АИ-92 в январе стоил здесь 205 тенге, сейчас 207. Цена на АИ-95 достигла 263 тенге. Большинство АЗС пока держат старые цены.

Семей

В Семее АИ-95 в конце января стоил 250−260 тенге. АИ-92 подорожал на несколько тенге.

Костанай

В Костанае АЗС пока держат прежние цены: 255−258 тенге за АИ-95 и 204−205 тенге за АИ-92.

Талдыкорган

На некоторых заправках в Талдыкоргане цена на ГСМ прежняя. Но на отдельных АЗС самый популярный бензин марки АИ-92 подорожал на 2−3 тенге.

Напомним, Министерство энергетики объявило о планах поэтапной либерализации цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), чтобы устранить ценовой разрыв с соседними странами и минимизировать риск «серого» экспорта.

Поэтапная либерализация приведет к повышению цен, но казахстанские власти обещают социальную поддержку для уязвимых слоев населения и сельхозпроизводителей.

топливо