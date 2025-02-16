Сбербанк требует с супруги пермского аптекаря 1,5 млрд рублей

Напомним, в прошлом году ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети аптек из Перми, бренд «Аптеки от склада») было признано банкротом, а сеть свернула деятельность. Ее учредители — пермские бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин также объявили себя банкротами. Сами они добровольно признали за собой долги на сумму свыше 4 млрд руб.