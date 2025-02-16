Проезд на общественном транспорте в Братске подорожает с 1 марта

В комиссии по регулированию тарифов отметили, что доля доходов, отдаваемая пассажиром за проезд, не изменится после повышения тарифа. Это связано с ростом среднедушевого дохода жителя города в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 21,2%. На сегодняшний день он составляет 48 тысяч рублей. При тарифе 40 рублей среднемесячные расходы пассажира на поездки составят 5,8% от среднедушевого дохода, что ниже порога, закрепленного в законодательстве (7%).