Проезд на общественном транспорте в Братске подорожает с 1 марта

В Братске повысится стоимость проезда на муниципальном общественном транспорте до 40 рублей с 1 марта. Решение о повышении обосновано ростом цен на топливо, электричество, детали, шины, тепло, водоснабжение и водоотведение, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе администрации Братска, МУП «Центральное автотранспортное предприятие» и МП «Братское троллейбусное управление» направили письма, в которых попросили рассмотреть вопрос о росте тарифов на перевозки по регулируемым маршрутам. Как сообщили предприятия, предложение обосновано ростом затрат на оплату труда из-за повышения МРОТ на 16,6% с 1 января.
Кроме того, произошло увеличение цен. С июня 2024 года по февраль 2025 года подорожание дизельного топлива составило 7%, газа — 8%. Также за прошлый год выросли цены на электричество на 27%, теплоэнергию — на 13%, водоснабжение — на 16,9%, водоотведение — на 8%, шины — на 20−30%; запчасти — на 25−45%.
В комиссии по регулированию тарифов отметили, что доля доходов, отдаваемая пассажиром за проезд, не изменится после повышения тарифа. Это связано с ростом среднедушевого дохода жителя города в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 21,2%. На сегодняшний день он составляет 48 тысяч рублей. При тарифе 40 рублей среднемесячные расходы пассажира на поездки составят 5,8% от среднедушевого дохода, что ниже порога, закрепленного в законодательстве (7%).
Кроме того, комиссия рассмотрела стоимость проезда на муниципальном общественном транспорте в других городах Сибири и пришла к выводу, что в настоящее время стоимость проезда на муниципальном транспорте в Братске значительно ниже экономически обоснованного тарифа. В ближайшее время постановление администрации города направят в прокуратуру для вынесения заключения, после чего документ представят для утверждения мэру Александру Дубровину.