Заморозить деньги при сделках с недвижимостью: что придумали в Госдуме

Так, отмечается, что для более продуктивного противодействия мошенникам деньги при расчетах за покупку жилья будут замораживать на срок чуть более недели. Для тех, кого пытаются обмануть, это может стать временем для того, чтобы подумать и исправить поспешные решения, сообщает ИА DEITA.RU.