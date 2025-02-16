Заморозить деньги при сделках с недвижимостью: что придумали в Госдуме

Так, отмечается, что для более продуктивного противодействия мошенникам деньги при расчетах за покупку жилья будут замораживать на срок чуть более недели. Для тех, кого пытаются обмануть, это может стать временем для того, чтобы подумать и исправить поспешные решения, сообщает ИА DEITA.RU.
Эту инициативу поддержали в Банке России. Авторы проекта закона говорят о том, что часто встречаются с жалобами людей, потерявших жилье из-за злоумышленников. Новый закон в случае принятия даст возможность понять, что происходит, понять, что вот-вот жилье станет чужим. Если же сделка проходит по-настоящему, период в 10 дней не станет большим затруднением, это небольшая задержка.
Дополнительно отмечается, что если одновременно с продажей жилья покупается другое, движение средств не будут замораживать. В целом же отмечается, что за минувший год мошенники совершили почти 800 тысяч действий с недвижимостью, причем почти полмиллиона из них прошло в удаленном режиме.