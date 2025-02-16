Выдавать разрешения на строительство в Ростове начнут не раньше июля — Слюсарь

По мнению главы региона, катастрофы в этом нет. Важно учитывать запросы граждан на социальную инфраструктуру при строительстве многоэтажных домов.
«Главное, конечно, учет социальной инфраструктуры при возведении многоквартирных домов. Это такие вещи, как садики, школы, поликлиники, транспортные развязки, сети», — отметил Юрий Слюсарь.
Выдачу разрешений на строительство многоэтажек в донской столице приостановили в декабре прошлого года по поручению врио губернатора. Кроме того, власти города проверят ранее выданные разрешения.