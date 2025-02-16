В районе вокзала Красноярска изменится схема движения

В этот период власти рекомендуют жителям Красноярска использовать общественный транспорт для поездок на вокзал, так как количество парковочных мест для автомобилей будет значительно ограничено. Автомобилисты смогут оставлять свои машины только на небольшом участке на пересечении улиц Братьев Абалаковых и Деповской, а также в парковочных карманах возле зданий на улице Бограда.