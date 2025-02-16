В районе вокзала Красноярска изменится схема движения

В связи с этим остановки автобусов и троллейбусов будут перенесены ближе к улице Деповской.
Движение будет закрыто на следующих участках:
• по улице Братьев Абалаковых от пересечения с Деповской до Привокзальной площади;
• по Выборгскому переулку;
• по улице Бограда от Привокзальной площади до Деповской;
• на проезде с восточной стороны Привокзальной площади.
Кроме того, на ряде участков будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Все ограничения будут действовать до 1 декабря 2026 года.
В этот период власти рекомендуют жителям Красноярска использовать общественный транспорт для поездок на вокзал, так как количество парковочных мест для автомобилей будет значительно ограничено. Автомобилисты смогут оставлять свои машины только на небольшом участке на пересечении улиц Братьев Абалаковых и Деповской, а также в парковочных карманах возле зданий на улице Бограда.
Ранее рассказывали, что в Красноярске стартовала подготовка к паводковому сезону.