Почему у жителей Молдовы не хотят принимать старые доллары за границей: Дискуссии вокруг американской валюты продолжаются

Во многих странах мира, приглядных для отдыха, участились отказы в приёме долларов старого образца. С подобными случаями сталкивались и туристы из Молдовы. Например, в таких популярных странах, как Турция, Египет, Таиланд… В список уже входит более десятка государств.
Такие же проблемы с американской валютой и у россиян.
"Старые доллары меньше защищены от подделок. Они не принимаются или мало принимаются на ряде туристических направлений. Были проблемы в Египте. Были проблемы в Турции. Поэтому новые доллары являются предпочтительными для людей, которые едут отдыхать. Новых купюр относительно немного, отметил Замглавы комитета Госдумы по экономической политике РФ Михаил Делягин.
Некоторые считают, что новых долларов мало, спрос на них высокий, то, соответственно, их могут продавать по более высокому курсу. Это вопрос дискуссионный".
В самих Соединенных Штатах такой проблемы не существует. Там считают, что доллар, он и в Африке доллар. Разницы между новыми долларовыми купюрами и купюрами старого образца с точки зрения средства платежа нет. По американским законам все выпущенные, начиная с 1914 года, банкноты Федеральной резервной системы (ФРС) равнозначны. Соответственно, никакого срока действия у долларов старого образца нет.
В Молдове доллары строго образца в неограниченном объеме принимаются к обмену на леи. Но нельзя поменять старую банкноту на новую.
Кстати, вслед за проблемами у граждан Молдовы с обменом за рубежом американской валюты, похожая напасть может случиться и с европейской.
Стало известно, что Европейский центральный банк представил более конкретные планы по оформлению новых купюр евро.
Бетховен и да Винчи или зимородок и шилоклювка — появятся на купюрах евро. Пока никто не может точно сказать, что будет с купюрами «старого» образца. По уму, их должны принимать до тех пор, пока они не выйдут из оборота. Но как будет на самом деле? В Европе уже практически невозможно рассчитываться купюрами номиналом в 200 и 500 евро. По той же причине, что и стодолларовые купюры — их чаще подделывают и чаще используют (особенно пятисотки) в коррупционных и террористических целях. Пока ничего не предвещает беды. Но еще совсем недавно, когда вводили стодолларовые купюры с синей полоской посередине, тоже говорили, что «старые» купюры можно будет менять без проблем. Но проблемы появились.