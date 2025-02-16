Почему у жителей Молдовы не хотят принимать старые доллары за границей: Дискуссии вокруг американской валюты продолжаются

Бетховен и да Винчи или зимородок и шилоклювка — появятся на купюрах евро. Пока никто не может точно сказать, что будет с купюрами «старого» образца. По уму, их должны принимать до тех пор, пока они не выйдут из оборота. Но как будет на самом деле? В Европе уже практически невозможно рассчитываться купюрами номиналом в 200 и 500 евро. По той же причине, что и стодолларовые купюры — их чаще подделывают и чаще используют (особенно пятисотки) в коррупционных и террористических целях. Пока ничего не предвещает беды. Но еще совсем недавно, когда вводили стодолларовые купюры с синей полоской посередине, тоже говорили, что «старые» купюры можно будет менять без проблем. Но проблемы появились.